Участники управляемой из РФ экстремистской организации "ДЦЛ-УНА" получили условные сроки

Суд дал условные сроки заключения двум гражданам Украины, которых СБУ задержала за участие в организации "управляемого из России экстремистского объединения", которое имело целью дестабилизацию ситуации в Украине.

Источник: приговор Святошинского суда от 5 декабря, Судебный репортер

Детали: Подозреваемый Юрий Заболотный, который ранее задерживался сотрудниками Нацполиции за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя, признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 УК Украины (преступления против основ национальной безопасности)

Экс-боец АТО из Правого сектора Заболотный, позывной "Кий", возглавлял Второй центральный легион УНА ( "ДЦЛ УНА") "Центр" со штабом в Киеве. По материалам дела, он выступал с призывами к свержению конституционного строя в публичных местах - в Винницкой, Днепропетровской областях и ресторане "Черчилль" г. Тернополь. Кроме того, онк модерировал тематическую страничку в Facebook.

Суд назначил Заболотному наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Другая обвиняемая Ольга Тартасюк также признала себя виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Она возглавляла отдел Аналитического центра службы безопасности "ДЦЛ УНА". Имея поддельные документы корреспондента газеты "Шевченковская Панорама" и справки от общественной организации о прохождении курса стрельбы, Тартасюк получила в полиции разрешение и купила травматический пистолет "Форт 12РМ" для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия.

Кроме того, в машине обвиняемой нашли 15 ножей. Эксперт признал их холодным оружием.

Суд определил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы и также освободил с испытательным сроком 1 год.

Что было раньше: Согласно материалам суда, в мае 2018 года в Праге Республика Чехия в гостинице "Кристалл" состоялся съезд Первого национального украинского конгресса (далее - "ПНУК") с участием около 300 радикально настроенных лиц.

Участники съезда провозгласили, что Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины (включая военной прокуратурой) и МВД нелегитимные и являются преступными организациями. В то же время "ПНУК" является легитимным законодательным органом власти Украины и в ее состав будет входить вновь созданный орган судебной власти - т.н. "Украинский народный трибунал", вновь созданная служба безопасности - т.н. "Тайная экзекьюта", которая будет выполнять приговоры, вновь созданный орган следствия - т.н. "Конституционно-криминальная комиссия".

Кроме того там были основаны парамилитарные структуры: т.н. "Украинская повстанческая армия", которая будет действовать за пределами территории Украины, а также "Украинская национальная (народная) армия", которая будет действовать на территории Украины.

Приказом руководителя "ПНУК" в областных центрах Украины созданы парамилитаризовани формирования. Основными задачами и направлениями "УНА" определено сопротивление и противодействие Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины, силовой захват административных зданий органов власти Украины и должностных лиц, их возглавляющих, с целью насильственного захвата власти.

Напомним: