Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Участники управляемой из РФ экстремистской организации "ДЦЛ-УНА" получили условные сроки

Вторник, 10 декабря 2019, 13:05
Участники управляемой из РФ экстремистской организации ДЦЛ-УНА получили условные сроки
СБУ

Суд дал условные сроки заключения двум гражданам Украины, которых СБУ задержала за участие в организации "управляемого из России экстремистского объединения", которое имело целью дестабилизацию ситуации в Украине.

Источник: приговор Святошинского суда от 5 декабря, Судебный репортер

Детали: Подозреваемый Юрий Заболотный, который ранее задерживался сотрудниками Нацполиции за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя, признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 УК Украины (преступления против основ национальной безопасности)

Экс-боец АТО из Правого сектора Заболотный, позывной "Кий", возглавлял Второй центральный легион УНА ( "ДЦЛ УНА") "Центр" со штабом в Киеве. По материалам дела, он выступал с призывами к свержению конституционного строя в публичных местах - в Винницкой, Днепропетровской областях и ресторане "Черчилль" г. Тернополь. Кроме того, онк модерировал тематическую страничку в Facebook.

Суд назначил Заболотному наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

Другая обвиняемая Ольга Тартасюк также признала себя виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Она возглавляла отдел Аналитического центра службы безопасности "ДЦЛ УНА". Имея поддельные документы корреспондента газеты "Шевченковская Панорама" и справки от общественной организации о прохождении курса стрельбы, Тартасюк получила в полиции разрешение и купила травматический пистолет "Форт 12РМ" для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия.

Кроме того, в машине обвиняемой нашли 15 ножей. Эксперт признал их холодным оружием.

Суд определил ей наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы и также освободил с испытательным сроком 1 год.

Что было раньше: Согласно материалам суда, в мае 2018 года в Праге Республика Чехия в гостинице "Кристалл" состоялся съезд Первого национального украинского конгресса (далее - "ПНУК") с участием около 300 радикально настроенных лиц.

Участники съезда провозгласили, что Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины (включая военной прокуратурой) и МВД нелегитимные и являются преступными организациями. В то же время "ПНУК" является легитимным законодательным органом власти Украины и в ее состав будет входить вновь созданный орган судебной власти - т.н. "Украинский народный трибунал", вновь созданная служба безопасности - т.н. "Тайная экзекьюта", которая будет выполнять приговоры, вновь созданный орган следствия - т.н. "Конституционно-криминальная комиссия".

Кроме того там были основаны парамилитарные структуры: т.н. "Украинская повстанческая армия", которая будет действовать за пределами территории Украины, а также "Украинская национальная (народная) армия", которая будет действовать на территории Украины.

Приказом руководителя "ПНУК" в областных центрах Украины созданы парамилитаризовани формирования. Основными задачами и направлениями "УНА" определено сопротивление и противодействие Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины, силовой захват административных зданий органов власти Украины и должностных лиц, их возглавляющих, с целью насильственного захвата власти.

Напомним:

  • В марте 2019 Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности "управляемого из России экстремистской объединения", целью которого была дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.

    По данным СБУ группировки координировалось уроженцем РФ Рустамом Ташбаев, ранее учился в Калининградском высшем военно-морском училище, а сейчас является гражданином США.

    В 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность".

    В СБУ рассказали, что по заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать военизированные формирования - "Украинскую повстанческую армию" ( "УПА" с зарубежной дислокации) и "Украинской национальной армии" ( "УНА" - с дислокацией в Украине).

    В Украине процесс создания "УНА" возглавил Заболотный. По сообщению СБУ, он долгое время вел переговоры "с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским" о получении денежной помощи для экстремистской деятельности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судрадикалыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
19:33
Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины – Генштаб
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
Все новости...
Реклама: