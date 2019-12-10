Штаб назвал имена погибших накануне на Донбассе военных

В штабе Операции объединенных сил назвали имена погибших на Донбассе 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: Facebook-страница штаба ООС

Детали: Согласно сообщению военных, погибли: младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения, младший сержант Виктор Прусский, 1970 года, старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения.

Дословно: "Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами".

Что предшествовало: 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Сообщалось, что трое бойцов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.