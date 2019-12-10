Более 300 тысяч человек в Украине получили статус участника боевых действий на Донбассе, из них 160 человек – добровольцы.

Источник: ответ Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос "Украинской правды"

Детали: В Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 – с пометкой "доброволец".

Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольческих формирований, не вошедших в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческий украинский корпус, Украинскую добровольческую армию, батальон Организации украинских националистов.

Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.

В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибшие на фронте, так и умершие в гражданской жизни.

Что было раньше: 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Напомним: