Статус УБД на Донбассе получили более 300 тысяч бойцов и только 160 добровольцев
Более 300 тысяч человек в Украине получили статус участника боевых действий на Донбассе, из них 160 человек – добровольцы.
Источник: ответ Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос "Украинской правды"
Детали: В Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 – с пометкой "доброволец".
Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.
В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольческих формирований, не вошедших в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческий украинский корпус, Украинскую добровольческую армию, батальон Организации украинских националистов.
Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.
В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибшие на фронте, так и умершие в гражданской жизни.
Что было раньше: 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.
Напомним:
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У Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нет статистики по самоубийствам среди участников боевых действий в Донецкой и Луганской областях, потому что эта информация засекречена Службой безопасности Украины.