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Статус УБД на Донбассе получили более 300 тысяч бойцов и только 160 добровольцев

Вторник, 10 декабря 2019, 16:32
Статус УБД на Донбассе получили более 300 тысяч бойцов и только 160 добровольцев

Более 300 тысяч человек в Украине получили статус участника боевых действий на Донбассе, из них 160 человек – добровольцы.

Источник: ответ Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос "Украинской правды"

Детали: В Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 – с пометкой "доброволец".

Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольческих формирований, не вошедших в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческий украинский корпус, Украинскую добровольческую армию, батальон Организации украинских националистов.

Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.

В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибшие на фронте, так и умершие в гражданской жизни.

Что было раньше: 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Напомним:

  • У Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нет статистики по самоубийствам среди участников боевых действий в Донецкой и Луганской областях, потому что эта информация засекречена Службой безопасности Украины.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассдобровольцывойна
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