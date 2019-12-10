В войне на Донбассе погибли более 4,5 тысячи бойцов

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Вторник, 10 декабря 2019, 16:42

Более 300 тысяч человек в Украине получили статус участника боевых действий на Донбассе, более 4,5 тысячи бойцов погибли.

Источник: ответ Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос "Украинской правды"

Детали: Министерство ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших участниках АТО и ООС.

Также в Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 – с пометкой "доброволец".

Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

В то же время, в Минветеранив напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольческих формирований, не вошедших в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческий украинский корпус, Украинскую добровольческую армию, батальон Организации украинских националистов.

Напомним:

  • У Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нет статистики по самоубийствам среди участников боевых действий в Донецкой и Луганской областях, потому что эта информация засекречена Службой безопасности Украины.

Соня Лукашова, УП
Темы: Донбасс добровольцы война


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