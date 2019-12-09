У Минветеранов нет данных о суицидах среди бойцов, потому что СБУ их засекретила
У Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нет статистики по самоубийствам среди участников боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Источник: ответ на запрос "Украинской правды"
Детали: В Министерстве говорят, что не располагают и не должны располагать информацией о количестве бойцов, совершивших самоубийство.
Получить данные пыталась в 2017 году Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, правопреемником которой является Минветеранов.
Служба просила Министерство обороны сообщить о количестве суицидов среди АТОшников.
Однако Минобороны ответило, что такая информация имеет степень секретности "секретно". Такой статус на статистику наложили приказом Службы безопасности Украины еще от 2005 года.
Напомним:
- В 2017 году в Украине создали реестр воинов АТО, которые покончили с собой.
- В апреле 2018 тогдашний председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью рассказал, что суициды совершили более тысячи участников АТО.
- После этого уполномоченный президента по делам ветеранов заявил, что нет точной статистики по самоубийствам среди ветеранов.
- В то же время, тогда же в апреле 2018 года, военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что по данным официальной статистики, с начала боевых действий на Донбассе совершили самоубийство не менее 554 военных.