У Минветеранов нет данных о суицидах среди бойцов, потому что СБУ их засекретила

У Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нет статистики по самоубийствам среди участников боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Источник: ответ на запрос "Украинской правды"

Детали: В Министерстве говорят, что не располагают и не должны располагать информацией о количестве бойцов, совершивших самоубийство.

Получить данные пыталась в 2017 году Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, правопреемником которой является Минветеранов.

Служба просила Министерство обороны сообщить о количестве суицидов среди АТОшников.

Однако Минобороны ответило, что такая информация имеет степень секретности "секретно". Такой статус на статистику наложили приказом Службы безопасности Украины еще от 2005 года.

Напомним: