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У Минветеранов нет данных о суицидах среди бойцов, потому что СБУ их засекретила

Понедельник, 9 декабря 2019, 13:44
У Минветеранов нет данных о суицидах среди бойцов, потому что СБУ их засекретила

У Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц нет статистики по самоубийствам среди участников боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Источник: ответ на запрос "Украинской правды"

Детали: В Министерстве говорят, что не располагают и не должны располагать информацией о количестве бойцов, совершивших самоубийство.

Получить данные пыталась в 2017 году Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, правопреемником которой является Минветеранов.

Служба просила Министерство обороны сообщить о количестве суицидов среди АТОшников.

Однако Минобороны ответило, что такая информация имеет степень секретности "секретно". Такой статус на статистику наложили приказом Службы безопасности Украины еще от 2005 года.

Знать больше: Не боевые потери. О чем молчат Генштаб и Минобороны

Напомним:

  • В 2017 году в Украине создали реестр воинов АТО, которые покончили с собой.
  • В апреле 2018 тогдашний председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью рассказал, что суициды совершили более тысячи участников АТО.
  • После этого уполномоченный президента по делам ветеранов заявил, что нет точной статистики по самоубийствам среди ветеранов.
  • В то же время, тогда же в апреле 2018 года, военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что по данным официальной статистики, с начала боевых действий на Донбассе совершили самоубийство не менее 554 военных.

Соня Лукашова, УП

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Темы: АТОООСбоевые действияДонбасс
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