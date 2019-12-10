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Аваков рассказал, как Зеленский попросил Лаврова меньше кивать головой

Вторник, 10 декабря 2019, 15:53
Аваков рассказал, как Зеленский попросил Лаврова меньше кивать головой

На нормандском саммите президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова меньше кивать головой.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в разговоре с Дмитрем Гордоном

Прямая речь: "Владимир Александрович, ведя разговор, по большей части на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и, господин Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.), прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете".

Напомним: Ранее Аваков рассказал, что в ходе обсуждений в Париже возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова сдали нервы и он кричал.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматЛавровЗеленскийАваков
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