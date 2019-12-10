Во время первого обмена Украина рассчитывает на возвращение 77 заложников – Лутковская

544 просмотра
Вторник, 10 декабря 2019, 17:05

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская в комментарии УНИАН.

Прямая речь Лутковской: "77 человек – это то количество лиц, которое мы можем вернуть на сегодня. Это подтвержденые лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)".

"Первый шаг (обмена - УНИАН) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров".

Детали: По словам Лутковской, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря. Она отметила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

Читайте также: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 4 июня стало известно, что екс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе в Минске.
  • После встречи в нормандской формате президент Владимир Зеленский заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.

Темы: ОРДЛО Донбасс заложники


powered by lun.ua
Материалы по теме
Чиновники ОГА присвоили миллионы, и они пошли в оккупированный Луганск – СБУ 9 декабря 2019, 17:49
Российские паспорта получили 125 тысяч жителей оккупированного Донбасса – МВД РФ 9 декабря 2019, 16:53
Украинку ошибочно внесли в список лиц, причастных к терроризму 9 декабря 2019, 16:17
Все новости
Главные новости
Пристайко коротко подытожил достижения "нормандской встречи"
"Нафтогаз" на декабрь снизил цену на газ для населения на 13%
Новый саммит "нормандской четверки" планируют через 4 месяца в Берлине
Аваков намекнул на компромисс по контролю над границей
Все новости
исследование

Ученые расшифровали "обезьяний язык"

исследование

Люди не любят рассуждать

психология

10 способов, которыми мудрые люди поддерживают свой покой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів