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Во время первого обмена Украина рассчитывает на возвращение 77 заложников – Лутковская

Вторник, 10 декабря 2019, 16:05
Во время первого обмена Украина рассчитывает на возвращение 77 заложников – Лутковская

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате "всех на всех" рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская в комментарии УНИАН.

Прямая речь Лутковской: "77 человек – это то количество лиц, которое мы можем вернуть на сегодня. Это подтвержденые лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)".

"Первый шаг (обмена - УНИАН) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг - все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров".

Детали: По словам Лутковской, следующее заседание Трехсторонней контрактной группы, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря. Она отметила, что процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается.

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Предыстория:

  • 4 июня стало известно, что екс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе в Минске.
  • После встречи в нормандской формате президент Владимир Зеленский заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.

Темы: ОРДЛОДонбассзаложники
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