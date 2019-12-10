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США призвали РФ уважать свои обязательства по результатам "нормандского саммита"

Вторник, 10 декабря 2019, 16:54

Посольство США в Украине отметило важный прогресс после встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже, а также призвало Россию придерживаться принятых на саммите обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на Facebook-странице посольства.

"Благодаря переговорам достигнут важный прогресс в направлении всестороннего прекращения огня, освобождения задержанных из-за конфликта лиц, дальнейшего разведения сил, а также других шагов, которые улучшат гуманитарные условия и создадут безопасную среду для местных выборов", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Россию уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира", - отметили в посольстве.

Напомним, в декларации саммита сказано, что лидеры "четверки" "просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они соглашаются провести еще одну встречу в таком формате в течение четырех месяцев, в частности, по организации местных выборов" .

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что помощники президентов и министров иностранных дел стран "нормандской четверки" встретятся через четыре месяца.

Подробнее об итогах саммита читайте в статье: "Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже".

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Темы: СШАРосcиянормандский форматДонбасс
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