На Донбассе 6 обстрелов со стороны российских оккупантов

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Вторник, 10 декабря 2019, 18:33

Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: ООС

Детали: Штаб зафиксировал обстрелы неподалеку Майорска, Кондрашевской Новой, Шумов, Лебединского, два обстрела вблизи Павлополя.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Что предшествовало: 9 декабря вечером, во время Нормандского саммита в Париже, российские оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, трое бойцов погибли.

Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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