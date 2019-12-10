На Донбассе 6 обстрелов со стороны российских оккупантов

Вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз обстреляли позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: ООС

Детали: Штаб зафиксировал обстрелы неподалеку Майорска, Кондрашевской Новой, Шумов, Лебединского, два обстрела вблизи Павлополя.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Что предшествовало: 9 декабря вечером, во время Нормандского саммита в Париже, российские оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня, трое бойцов погибли.

Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.