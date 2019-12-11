Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук объяснил, почему гривна укрепляется, а цены не падают

Среда, 11 декабря 2019, 13:19
Гончарук объяснил, почему гривна укрепляется, а цены не падают

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в связи и укреплением гривны должны быстрее падать цены.

Источник: брифинг Гончарука

Прямая речь Гончарука: "От любого явления кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Укрепление гривны это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает стает важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета.

Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. Поэтому здесь не каждое событие влияет на сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее.

От того, что укрепляется гривна есть и те, кто проигрывают. Проигрывают прежде всего наши экспортеры. Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления...

Укрепление гривны - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной".

Напомним:

  • 11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,60 - 23,64 гривни за доллар.

Александр Шумилин, УП
Темы: Гончарукценывалютаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Гончарук
Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук
Последние новости
19:33
Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины – Генштаб
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
Все новости...
Реклама: