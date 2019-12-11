Гончарук объяснил, почему гривна укрепляется, а цены не падают

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в связи и укреплением гривны должны быстрее падать цены.

Источник: брифинг Гончарука

Прямая речь Гончарука: "От любого явления кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Укрепление гривны это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает стает важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета.

Мы сейчас делаем все для того, чтобы уровень конкуренции на всех этих рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее. Поэтому здесь не каждое событие влияет на сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее.

От того, что укрепляется гривна есть и те, кто проигрывают. Проигрывают прежде всего наши экспортеры. Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления...

Укрепление гривны - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной".

Напомним: