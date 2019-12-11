Football Leaks-2: Суркисы через оффшоры купили в "Динамо" футболистов на $324 млн

Схема киевского "Динамо" купли и продажи футболистов через оффшорную компанию Newport помогала владельцам клуба избегать уплаты налогов в Украине.

Об этом говорится в книге FootballLeaks-2 авторства журналистов Рафаэля Бушманн и Михаэля Вулцингера и известного издания Der Spigel, вышедшей в Германии.

Некоторые фрагменты книги 11 декабря представил адвокат главы УАФ Андрея Павелко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады относительно возможных злоупотреблений руководством Украинской ассоциации футбола при строительстве полей.

*Отметим, что предметом расследования ВСК не является деятельность Суркисов

В отдельном разделе книги под названием "Украинское братство" (Ukrainische Bruderschaft) описывается путь Игоря и Григория Суркиса в футболе, а также их взаимодействие с оффшором Newport, через которые проходят все деньги столичного клуба с 1993 года. В своей книге авторы ссылаются на документы FootballLeaks.

"Киевское" Динамо "с 1993 года финансово полностью связано на компанией Newport, которую контролирует нынешний босс клуба Игорь Суркис. Бизнес-схема Newport очень выгодна: ведь компания не платит налоги с доходов, полученных за пределами Британских Виргинских островов. Кроме того, никто не может серьезно проверить, из каких источников происходят деньги, которые младший из братьев Суркисов перекачал с карибского оффшора в свой клуб. Это может быть, как легальный, так и нелегальный бизнес. Кроме того, Newport работает в Карибском бассейне - регионе, неподконтрольном УЕФА", – отмечают авторы книги.

Ссылаясь на данные ФИФА, авторы отмечают, что в 2011-2017 годах на покупку 82 футболистов киевское "Динамо" через Newport потратило 324 миллионов долларов. То есть, налоги с этой суммы в Украине также не были оплачены.

Авторы пишут, что в августе 2013 года в ФИФА появились доказательства того, что оффшорная компания Newport участвовала в контрактах с игроками киевского "Динамо". Называется контракт игрока сборной Австрии Александра Драговича, где все финансовые платежи шли через Newport. Чистая зарплата австрийца в "Динамо" составляла 1,5 миллиона евро за сезон, подъемные в размере 1 миллиона евро и специальный бонус в размере не менее 300 тысяч евро.

Та же ситуация была с трансферами португальца Мигеля Велозу, который перешел из итальянского "Дженоа" в июле 2012 года, польским нападающим Теодорчиком, перешедшим из познанского "Леха" в августе 2014 г., бразильским форвардом Жуниором Мораесом, приобретенным у донецкого "Металлурга" в мае 2015 года; португальским защитником Виторино Антунешем, что прибыл из испанской "Малаги" в феврале того же года; парагвайским форовардом Гонсалесом, приехавшим из "Базеля" в июле 2015 года.

Еще одним примером описывается трансфер нападающего Адмира Мехмеди, который перешел из "Цюриха" в киевское "Динамо" в январе 2012 года. Игрок сборной Швейцарии подписал контракт с Newport. В первом сезоне выступлений за клуб, он должен был получать "чистыми" 850 000 евро. Кроме того, ему положены подъемные в размере 100 000 евро и особые бонусы и премии в размере 150 000 евро. Чтобы деньги пошли в Швейцарию, Мехмеди сообщил компании Newport свой номер счета в UBSBank в Швейцарии.

В книге также отмечается, что оффшорная компания участвовала и в продажах динамовских игроков. Так, клуб испанской Примеры "Гранада" заплатил летом 2011 года за трансфер сенегальского защитника Папа Диакате 4,5 миллиона евро компании Newport. За полузащитника Романа Еременко, который перешел летом 2011 года в казанский "Рубин", российский клуб заплатил 8,9 млн евро и снова компании из Карибского бассейна.

Авторы отмечают противоположную ситуацию с трансфером форварда Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" в конце августа 2017 за 25 млн евро. В этой сделке Newport в соглашении не фигурировал.

Об этом трансфере в книге говорится: "требовалась осторожность: Бундеслига, получив копию контракта, возможно, поставила бы неприятные вопросы, если бы "Боруссия" выплатила деньги за трансфер не киевскому "Динамо", а в оффшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 млн евро стала компания "Динамо Киев Кипр Лимитед", расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года".

Напомним: Немецкое издание Der Spigel в своем расследовании уже отмечало, что с 2002 по 2016 годы средства в размере 338 млн евро, которые должны поступать от УЕФА на счета Федерации футбола Украины были перечислены на оффшорную компанию Newport, имеющую связь с киевским "Динамо".

В ноябре 2019 года Украинская ассоциация футбола обратилась в ГБР, ГПУ и МВД с заявлением о совершении экс-президентом ФФУ Григорием Суркисом уголовного преступления на сотни миллионов евро.

В свою очередь Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможного нарушения законодательства президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей в 2017-2018 годах.

"Динамо" обвинило Der Spiegel в участии в кампании по дискредитации клуба и "Newport", которую проводит Украинская ассоциация футбола во главе с Павелко.

Newport Management Limited - оффшорная компания, которая ранее засветилась в многочисленных бизнесах братьев Суркисов.