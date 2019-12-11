Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина

Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.

Источник: BBC-Россия

Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").

На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?

Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.

Вырезанная часть:

Hublot - швейцарская фирма часов класса люкс. Известна как производитель легендарного хронографа "Big Bang".

В разные годы официальными лицами швейцарской фирмы были Диего Марадона, самый быстрый бегун мира Усэйн Болт, члены семьи гонщика Айртона Сенны и игроки английского "Манчестер Юнайтед".

Что этому предшествовало: Русский развлекательный телеканал "ТНТ" заявил, что покажет сериал "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли. "Слуга народа" - комедийный политический телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 ​​мин).

Предыстория: