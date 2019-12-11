Представитель Украины в ТКГ: Редакция минских соглашений будет готова к "Нормандии" в марте

Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.

Источник: представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников в эфире "Нині вже" на hromadske

Прямая речь: "Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта".

Детали: По мнению Резникова, следует пересмотреть действующие соглашения, чтобы "они сработали". Новую редакцию обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Ранее: Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.

Читайте также: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже