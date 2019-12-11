Представитель Украины в ТКГ: Редакция минских соглашений будет готова к "Нормандии" в марте

2598 просмотров
Среда, 11 декабря 2019, 21:16
hromadske

Украина предложит изменения в Минские соглашения к Нормандской встрече в марте или даже ранее.

Источник: представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников в эфире "Нині вже" на hromadske

Прямая речь: "Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта".

Детали: По мнению Резникова, следует пересмотреть действующие соглашения, чтобы "они сработали". Новую редакцию обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Ранее: Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что Минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.

Читайте также: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Темы: нормандский формат Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита 11 декабря 2019, 19:21
Сурков заявил, что Аваков допивал вино за "нормандской четверкой" 11 декабря 2019, 16:36
Как Зеленский не оправдал надежд Путина на нормандской встречи 11 декабря 2019, 16:00
Все новости
Главные новости
Офис президента исправил текст коммюнике Нормандского саммита
Комитет Рады поддержал голосования особого статуса Донбасса в четверг
ГБР провело обыски дома у Микитася
Государство в смартфоне: правительство запускает тестирование приложения "Дія"
Все новости
success story

Где мы в космосе и как образуются планеты: о Нобелевской премии по физике 2019

Кино

Что посмотреть в декабре: "Утреннее шоу", "Мандалорец", "Близнец" и еще 4 сериалы

деньги

Как попросить прибавку к зарплате

Поиск по сайту
Архив
Весь архів