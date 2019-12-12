Порошенко в Раде намекнул, что он не лох

Пятый президент Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады, комментируя законопроект об особом статусе Донбасса, заявил, что ему "54 года и он не...".

Источник: заседание Верховной Рады 12 декабря

Прямая речь Порошенко: "Мне 54 года и я не... Ну в целом вы поняли откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела (речь идет о деле о возможной госизмене при подписании минских соглашений - УП)".

Детали: Таким образом, Порошенко отреагировал на уголовное дело ГБР по поводу его возможной госизмены в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение минских соглашений".

По его словам, "Европайська солидарность" имеет кучу причин, чтобы не голосовать за этот законопроект, однако фракция его поддержит.

Порошенко о законе об особом статусе Донбасса: "Путин мечтает об отклонении этого закона, голосование "за" помогает нашей армии и нашему государству держать оборону с меньшими потерями, голосование "за" дает возможность украинским дипломатам продолжить свою работу за сохранение коалиции.

Мы - государственники, мы не меняем принципы, поэтому мы голосуем за продление действия этого закона".

Что было раньше: Фразу, которую использовал Порошенко в Раде, сказал 26 октября 2019 года президент Владимир Зеленский. Тогда Зеленский ездил в Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск.

Одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Напомним:

Порошенко фигурирует во многих громких расследованиях. Однако пока ему подготовили только одну подозрение. Его суть в том, что бывший глава государства, злоупотребляя властью, вмешивался в работу Высшего совета правосудия.

Читайте также: Встреть весну без пороха. В чем подозревают Порошенко

Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже