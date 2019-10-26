Президент Украины Владимир Зеленский приехал в с.Золоте-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".

Источник: Hromadske, Телеграмм канал Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї

Детали: По словам Зеленского, жители Золотого выступают за отвод войск. Он потребовал, чтобы участники акции в Золотом убрали оружие, однако добровольцы и ветераны заявили, что не собираются отступать и не допустят отвода войск.

Кроме того, во время разговора с человеком в военной форме по имени Денис на вопрос, встретится ли Зеленский с ветеранами относительно акций "Нет капитуляции", которые прошли по всей Украине, президент заявил, что участники должны "отвести оружие".

Дословно: "Я пришел к тебе и сказал - вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать", - заявил Зеленский.

На реплику Дениса, что "люди передали президенту информацию об акциях протеста в Украине" и о желании участников встретиться с ним, Зеленский ответил: "Кто мне передал? В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали".

Денис объяснил, что ветераны передали главе Николаевской области письмо с требованием встречи с президентом.

"Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42 года. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - сказал Зеленский.

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