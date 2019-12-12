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Драка в Раде: экс-нардепа от "Свободы" ночью вывезли в отделение полиции

Четверг, 12 декабря 2019, 11:57
Драка в Раде: экс-нардепа от Свободы ночью вывезли в отделение полиции

После драки в Верховной Раде правоохранители задержали народного депутата Украины 7 созыва Алексея Кайду и отвезли в Печерское отделение полиции.

Источник: Facebook-страницы лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Олега Куцина комментарий "Украинской правде" Андрея Богданца, пресс-служба полиции Киева

Прямая речь Тягнибока: "Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях, лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды, ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва...

 
Алексей Кайда в наручниках
фото: FB тягнибока

Алексея Кайду босого, на глазах у ребенка вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский участок".

Детали: По словам Тягнибока, причина задержания и следственных действий в помещениях Каиды и Куцына - драка в Верховной Раде после окончания заседания аграрного комитета. Комитет рассматривал законопроект о рынке земли.

Утром в полиции отметили, что "сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

11 декабря в коридорах Рады почесал кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка разрослась.

Куцин отметил, что в его доме в 5.00 утра правоохранители искали Леонова и просили сообщить его адрес и номер телефона. Куцин отметил, что "собрата не сдал".

Тягнибок пишет, что с заявлением в полицию обратился Богданец. 

Сам Богданец сейчас находится в больнице "Феофания". У него диагностировали сотрясение мозга.

Прямая речь Богданца: "Врачи настаивают, чтобы был в больнице не менее недели. Много ударов по голове, синяки по всему телу".

 
Марьян Заблоцкий и Андрей Богданец
фото: FB

По его словам, в Раде на него набросились 4 представителя "свободы": "Пока я говорил с одним представителями "свободы", другие начали наносить удары".

Отметим, что после драки известно, что оказался в больнице только представитель "Слуги народа".

Кайду, Леонова и "свободовца" Игоря Мирошниченко вызвали на допрос в полицию. Сам Леонов после визита полиции к Куцыну написал, что "власть агонизирует".

Что было раньше: 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов.

Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".

В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.

Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.

По словам нардепа от "СН" Евгении Кравчук, Богданец находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Из-за драки полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 346 УК Украины 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РададракаСлуга народаСвобода
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