Драка за землю: нардеп от "Слуги народа" в больнице – депутат

4327 просмотров
Среда, 11 декабря 2019, 14:18

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, который подрался с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым, находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Источник: Facebook-страница замглавы фракции и нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук

Прямая речь: "Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице".

Что было раньше: 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка разрослась.

Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".

В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.

Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.

Во фракции также призвать аппарат ВР временно перенести заседание комитета в более защищенное помещение и усилить охрану и обеспечение порядка.

Аграрный комитет ВР решил встретиться в четверг в 8.00 утра. К законопроекту о рынке земли подали более 4 тысяч поправок.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Предыстория:

  • Еще 2 сентября президент Владимир Зеленский "поручал" отменить мораторий на продажу земли.
  • 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.
  • Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения, потому что к нему подали почти 4 500 правок.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада драка земля Слуга народа Свобода


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раде за украинскую землю подрались депутаты 11 декабря 2019, 12:37
Концентрация земли в одних руках может уменьшиться в 4 раза – Разумков 10 декабря 2019, 13:33
Парламент хочет установить для НАПК нереальные сроки проверки партийных отчетов 10 декабря 2019, 11:30
Все новости
Главные новости
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020
Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете об MH17
На российском канале покажут сериал с Зеленским
Импичмент в США: помощник Зеленского опровергает слова ключевого свидетеля
Все новости
исследование

Обнимайте детей! Это положительно влияет на их мозг

Фотопроект

Фотограф фотографировал 4 сестер 43 года подряд

исследование

Люди не любят рассуждать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів