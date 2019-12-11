Драка за землю: нардеп от "Слуги народа" в больнице – депутат
Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, который подрался с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым, находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.
Источник: Facebook-страница замглавы фракции и нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук
Прямая речь: "Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице".
Что было раньше: 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка разрослась.
Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".
В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.
Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.
Во фракции также призвать аппарат ВР временно перенести заседание комитета в более защищенное помещение и усилить охрану и обеспечение порядка.
Аграрный комитет ВР решил встретиться в четверг в 8.00 утра. К законопроекту о рынке земли подали более 4 тысяч поправок.
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Предыстория:
- Еще 2 сентября президент Владимир Зеленский "поручал" отменить мораторий на продажу земли.
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения, потому что к нему подали почти 4 500 правок.