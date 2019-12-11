Драка за землю: нардеп от "Слуги народа" в больнице – депутат

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, который подрался с экс-нардепом от "Свободы" Эдуардом Леоновым, находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Источник: Facebook-страница замглавы фракции и нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук

Прямая речь: "Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице".

Что было раньше: 11 декабря после заседания аграрного комитета в коридорах Рады почесали кулаки депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от "Свободы" Эдуард Леонов. Политиков начали разнимать, однако схватка разрослась.

Бывший нардеп Леонов утверждает, что драку начал депутат от "Слуги народа".

В "Слуге народа" считают инцидент провокацией, цель которой сорвать законотворческий процесс и дестабилизировать ситуацию в Раде.

Во фракции сообщили, что обратились в правоохранительные органы с требованием должным образом отреагировать на инцидент. "СН" заявила о недопустимости давления на нардепов с применением силы.

Также в "СН" призвать аппарат ВР временно перенести заседание комитета в более защищенное помещение и усилить охрану и обеспечение порядка.

Аграрный комитет ВР решил встретиться в четверг в 8.00 утра. К законопроекту о рынке земли подали более 4 тысяч поправок.

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