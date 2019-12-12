Сламали двери и выбили окна: на сессию Львовского горсовета ворвалась группа мужчин

Неизвестные лица сорвали заседание Львовского городского совета, выбив входную дверь и повредив другое имущество.

Источник: пресс-служба Львовского городского совета

Дословно: "12 декабря, в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии Львовского городского совета. Однако неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество".

Детали: Сообщается, что группа неизвестных захватила зал заседаний и таким образом препятствовала начала сессии. Среди лиц, которые совершали противоправные действия, зафиксировано людей, которые выламывали ранее двери в мэрии, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом.

Издание ZAXID.NET сообщает, что заседание сорвали члены различных общественных организаций, в частности "Объединение добровольцев", "Развитие общества", "Украинский союз участников АТО" и ОО "Шквал".

Главное требование штурмовиков, как указывает издание, - снять с сайта ZAXID.NET сюжет "Львовские титушки - кто они?" И спецпроект "Идентификация титушок". Кроме того, члены организации требуют у депутатов вообще "дать оценку" публикациям ZAXID.NET.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК.

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