Сламали двери и выбили окна: на сессию Львовского горсовета ворвалась группа мужчин
Неизвестные лица сорвали заседание Львовского городского совета, выбив входную дверь и повредив другое имущество.
Источник: пресс-служба Львовского городского совета
Дословно: "12 декабря, в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии Львовского городского совета. Однако неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество".
Детали: Сообщается, что группа неизвестных захватила зал заседаний и таким образом препятствовала начала сессии. Среди лиц, которые совершали противоправные действия, зафиксировано людей, которые выламывали ранее двери в мэрии, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом.
Издание ZAXID.NET сообщает, что заседание сорвали члены различных общественных организаций, в частности "Объединение добровольцев", "Развитие общества", "Украинский союз участников АТО" и ОО "Шквал".
Главное требование штурмовиков, как указывает издание, - снять с сайта ZAXID.NET сюжет "Львовские титушки - кто они?" И спецпроект "Идентификация титушок". Кроме того, члены организации требуют у депутатов вообще "дать оценку" публикациям ZAXID.NET.
Полиция уже открыла уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК.
Предыстория:
- 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
- Сторона обвинения ходатайствовалао залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".
- 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога 1 миллион гривен. Суд обязал Садового прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями
- Мэр Киева Виталий Кличкоготов был взять Садового на поруки.
- Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясного-Русского Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".
- Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.
- В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит землям Рясного-Русского сельсовета области как земля сельскохозяйственного назначения.
- Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.
- 5 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в злоупотреблении властью, и отпустила его под личное обязательство.