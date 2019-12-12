Сламали двери и выбили окна: на сессию Львовского горсовета ворвалась группа мужчин

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Четверг, 12 декабря 2019, 13:35

Неизвестные лица сорвали заседание Львовского городского совета, выбив входную дверь и повредив другое имущество.

Источник: пресс-служба Львовского городского совета

Дословно: "12 декабря, в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии Львовского городского совета. Однако неизвестные лица ворвались в помещение районной администрации, выбив входную дверь и повредив другое имущество".

Детали: Сообщается, что группа неизвестных захватила зал заседаний и таким образом препятствовала начала сессии. Среди лиц, которые совершали противоправные действия, зафиксировано людей, которые выламывали ранее двери в мэрии, а также обливали должностных лиц неизвестным веществом.

Издание ZAXID.NET сообщает, что заседание сорвали члены различных общественных организаций, в частности "Объединение добровольцев", "Развитие общества", "Украинский союз участников АТО" и ОО "Шквал".

Главное требование штурмовиков, как указывает издание, - снять с сайта ZAXID.NET сюжет "Львовские титушки - кто они?" И спецпроект "Идентификация титушок". Кроме того, члены организации требуют у депутатов вообще "дать оценку" публикациям ZAXID.NET.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Предыстория:

  • 21 ноября стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.
  • Сторона обвинения ходатайствовалао залоге 50 млн грн. Садовый сказал, что у него нет денег, поэтому для внесения залога ему придется что-то продавать и "обращаться к людям".
  • 27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога 1 миллион гривен. Суд обязал Садового прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию и воздержаться от общения со свидетелями
  • Мэр Киева Виталий Кличкоготов был взять Садового на поруки.
  • Садового подозревают в "злоупотреблении во время операций с земельными участками на территории сельсовета Рясного-Русского Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн".
  • Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности.
  • В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит землям Рясного-Русского сельсовета области как земля сельскохозяйственного назначения.
  • Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.
  • 5 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в злоупотреблении властью, и отпустила его под личное обязательство.

Темы: Львов местная власть


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