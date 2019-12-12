Именем Шеремета назвали сквер в Киеве

Киевский городской совет поддержал решение о присвоении имени убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета одному из скверов в центре города

Источник: Киевский городской совет, советник мэра Ктева Дмитрий Белоцерковец

Дословно: "Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета.

Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета".





Детали: Решение поддержали 86 депутатов.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

o 12 декабря 2019 министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета.

Узнать больше: 3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета