Именем Шеремета назвали сквер в Киеве
930 просмотров
Четверг, 12 декабря 2019, 18:47
Киевский городской совет поддержал решение о присвоении имени убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета одному из скверов в центре города
Источник: Киевский городской совет, советник мэра Ктева Дмитрий Белоцерковец
Дословно: "Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета.
Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета".
Детали: Решение поддержали 86 депутатов.
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- o 12 декабря 2019 министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета.
Узнать больше: 3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета
powered by lun.ua