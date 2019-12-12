Именем Шеремета назвали сквер в Киеве

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Четверг, 12 декабря 2019, 18:47

Киевский городской совет поддержал решение о присвоении имени убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета одному из скверов в центре города

Источник: Киевский городской совет, советник мэра Ктева Дмитрий Белоцерковец

Дословно: "Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение назвать сквер в центре столицы в честь Павла Шеремета.

Имя выдающегося журналиста будет носить зеленая зона на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая. Соответствующий земельный участок в Шевченковском районе был избран по предварительному согласованию с близкими Шеремета".


Детали: Решение поддержали 86 депутатов.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • o 12 декабря 2019 министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета.

Узнать больше: 3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Темы: Киев Дело Шеремета


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