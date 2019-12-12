Следователи не ответили, фигурируюют ли в деле Шеремета спецслужбы
Начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе не ответил на вопрос, фигурируют ли в деле убийства Павла Шеремета, сотрудники украинских или иностранных спецслужб.
Источник: Брифинг МВД
Детали: На соответствующий вопрос, Цуцкаридзе ответил:
"Пока по уголовному производству у нас трое подозреваемых (еще два подозрения следствие планирует вручить - ред.) на данный момент продолжаются вручения (подозрений - ред.), обысковые мероприятия. Мы надеемся, что круг лиц будет расширен в отношении подозреваемых".
Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсесрту одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.
По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.
Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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