Следователи не ответили, фигурируюют ли в деле Шеремета спецслужбы

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Четверг, 12 декабря 2019, 19:35

Начальник Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе не ответил на вопрос, фигурируют ли в деле убийства Павла Шеремета, сотрудники украинских или иностранных спецслужб.

Источник: Брифинг МВД

Детали: На соответствующий вопрос, Цуцкаридзе ответил:

"Пока по уголовному производству у нас трое подозреваемых (еще два подозрения следствие планирует вручить - ред.) на данный момент продолжаются вручения (подозрений - ред.), обысковые мероприятия. Мы надеемся, что круг лиц будет расширен в отношении подозреваемых".

Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсесрту одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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Украинская правда
Темы: Дело Шеремета МВД


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