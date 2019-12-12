Подозреваемые в убийстве Шеремета искали новую "сакральную жертву" – следствие

По версии следователей, одним из сценариев дестабилизации в стране подозреваемые в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета рассматривали похищение детей известного волонтера Маруси Зверобой с целью сделать из нее "сакральную жертву".

Источник: замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль на спецбрифинге МВД



Пряма речь: "Однин из недавних разговоров Кузьменко (подозреваемая в закладке взрывчатки волонтер-медик Юлия Кузьменко -ред.) свидетельствует об обсуждении и одобрении определенного сценария по дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем избрания "сакральной жертвы" из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин в этот раз. Обсуждает совершение неких противоправных действий, которые должны всколыхнуть общество".

Детали: На видеоматериалах, представленных полицией на брифинге, приводится аудиозапись телефонного разговора, в котором некая "гражданка Т. псевдо "Вася"" предлагает подозреваемой Кузьменко воспользоваться тем, что имя Зверобой на слуху после угроз в адрес президента Зеленского и сделать из нее "украинскую Жанну д'Арк" и как вариант сценария – выкрасть ее детей.

"Гражданка Т" говорит от склонности украинцев к жертвенности и говорит, что "жертвой" должна стать "баба" и желательно "баба-мать", чтобы это всколыхнуло общество.

Сама Зверобой в комментарии 5 каналу заявила, что не доверяет результатам следствия по убийству Шеремета.

Прямая речь: "Когда девушки моих детей обсуждали... Ну хорошо придумали. Блин, за это же можно п* здюлей отрести. Я могу узнать, милиционеры у нас ведь тоже свои люди. А может и подделали, я не знаю. Пусть разбираются адвокаты, полиция. Я со своими буду разбираться, девушки - со своими. Но даже если эту "Лису" посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что поделаешь? Единство - она такое".