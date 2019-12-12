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Версия следствия: авто Шеремета минировала детский хирург, помогал – АТОшник

Четверг, 12 декабря 2019, 17:07
Версия следствия: авто Шеремета минировала детский хирург, помогал – АТОшник

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета - волонтер и детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко, а помогал ей - АТОшник Андрей Антоненко.

Источник: заявление начальника криминальной полиции Евгения Коваля на экстренном брифинге силовиков об убийстве Шеремета

Прямая речь Коваля: "Следствием предоставлено на экспертизу в киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины видеообразцы, изъятые из видеокамер вблизи взрыва автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лиц ...

Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео...

Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко.

Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко".

 

Детали: Для экспертизы был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании, которого зовут Айвон Бирч.

Выводы экспертов также подтверждают трафики мобильных телефонов Кузьменко и Антоненко. В частности, телефон Антоненко с 23.24 ч. (19.07.2016) до 07.23 ч. (20.07.16) - выключен. Кузьменко с 19.36 ч. 19 июля 2016 по 09.20 ч. 20 июля телефоном не пользовалась, что для нее совершенно нехарактерно.

Кроме того, Антоненко проживает недалеко от места совершения преступления. Он хромал после операции, что заметили эксперты.

Коваль рассказал, что фигуранты исчезали из поля зрения камер наблюдения возле места проживания Антоненко.

 

Что было раньше: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер - Юлия Кузьменко.

Всего по делу об убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Знать больше: Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета

3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла" установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина, который был рядом с местом взрыва и утром 20 июля. Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные "Мерседес" и "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался экс-сотрудником СБУ
  • В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата. 
  • Президент Владимир Зеленский говорил, что в деле Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор (на тот момент ГПУ возглавлял еще Юрий Луценко, но позже его заменил Руслан Рябошапка из команды Зеленского.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Дело Шереметаубийствополиция
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