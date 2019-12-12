По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета - волонтер и детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко, а помогал ей - АТОшник Андрей Антоненко.

Источник: заявление начальника криминальной полиции Евгения Коваля на экстренном брифинге силовиков об убийстве Шеремета

Прямая речь Коваля: "Следствием предоставлено на экспертизу в киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины видеообразцы, изъятые из видеокамер вблизи взрыва автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лиц ...

Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео...

Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко.

Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко".

Детали: Для экспертизы был привлечен один из лучших специалистов из Великобритании, которого зовут Айвон Бирч.

Выводы экспертов также подтверждают трафики мобильных телефонов Кузьменко и Антоненко. В частности, телефон Антоненко с 23.24 ч. (19.07.2016) до 07.23 ч. (20.07.16) - выключен. Кузьменко с 19.36 ч. 19 июля 2016 по 09.20 ч. 20 июля телефоном не пользовалась, что для нее совершенно нехарактерно.

Кроме того, Антоненко проживает недалеко от места совершения преступления. Он хромал после операции, что заметили эксперты.

Коваль рассказал, что фигуранты исчезали из поля зрения камер наблюдения возле места проживания Антоненко.

Что было раньше: 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер - Юлия Кузьменко.

Всего по делу об убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

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