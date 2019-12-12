По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета - волонтер Юлия Кузьменко, а помогал ей - АТОшник Андрей Антоненко.

Источник: заявление начальника криминальной полиции Евгения Коваля на экстренном брифинге силовиков об убийстве Шеремета

Прямая речь Коваля: "Следствием предоставлено на экспертизу в киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины видеообразцы, изъятые из видеокамер вблизи взрыва автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лиц ...

Эти данные помогли установить идентичность лиц на видео...

Лицо мужского пола, которое участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета - это Антоненко.

Лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку - это Юлия Кузьменко".