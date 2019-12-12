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Расследование убийства Шеремета: у Украинской правды есть вопросы

Четверг, 12 декабря 2019, 22:01
Расследование убийства Шеремета: у Украинской правды есть вопросы

Украинская правда со осторожностью относится к обнародованной полицией информации о расследовании убийства своего коллеги Павла Шеремета и обращается с просьбой ко всем, кому известны дополнительные факты о упомянутых в расследовании людях, сообщить их редакции.

Источник: блог редакции Украинской правды

Дословно: С момента его (Шеремета - ред.) убийства прошло более трех лет, и за все это время мы не знали о ходе расследования почти ничего. Дело было фактически засекречено еще осенью 2017 года, а комментарии правоохранителей сводились к тому, что публикация любой информации может навредить следствию.

Мы положительно воспринимаем тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала".

Детали: Украинская правда относится к изложенной информации осторожно.Есть несколько вопросов, ответов на которые не прозвучало во время брифинга:

  1. Кто может быть заказчиком этого убийства? Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов.
  2. непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга - дестабилизации политической ситуации в Украине - не была достигнута.
  3. Кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время? Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?

Редакция "Украинской правды" тщательно и детально проанализирует факты, которые были озвучены следственной группой.

Чтобы установить истину, Украинская правда обращается ко всем, кому известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были озвучены в качестве подозреваемых, с просьбой предоставить их редакции.

Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсесрту одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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Темы: Дело Шереметаполиция
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