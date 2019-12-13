Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп
Народный депутат от партии "Европейская солидарность", ветеран Яна Зинкевич сообщила, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар на момент совершения преступления находилась в зоне проведения Антитеррористической операции.
Источник: Зинкевич в Facebook
Прямая речь: "На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета."
Детали: Как видно из документа, Дугар находилась на Донбассе с июня по октябрь 2016 года. Журналиста же убили 20 июля 2016.
По версии следствия, подозреваемая осуществляла разведку вблизи места совершения преступления.
Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.
По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.
Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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