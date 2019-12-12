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Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп

Четверг, 12 декабря 2019, 23:41
Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп

Народный депутат от партии "Европейская солидарность", ветеран Яна Зинкевич сообщила, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь на момент совершения преступления находилась в зоне проведения Антитеррористической операции.

Источник: Зинкевич в Facebook

Прямая речь: "На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета."

 
Народный депутат от партии "Европейская солидарность", ветеран Яна Зинкевич сообщила, что подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугар на момент совершения преступления находилась в зоне проведения Антитеррористической операции.
Яна Зинкевич

Детали: Как видно из документа, Дугар находилась на Донбассе с июня по октябрь 2016 года. Журналиста же убили 20 июля 2016.

По версии следствия, подозреваемая осуществляла разведку вблизи места совершения преступления.

Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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