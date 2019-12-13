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У Кузьменко, подозреваемой по делу Шеремета, завершили обыски

Пятница, 13 декабря 2019, 01:59
Фото: Facebook Юлии Кузьменко

У Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, завершили обыски, ее же повезли в участок.

Источник: hromadske со ссылкой на адвоката

Прямая речь: "Изъяли личные вещи некоторые, очки, одежда, флэш накопитель. Никакой взрывчатки, оружия, взрывателей, ничего такого не было. Забрали одежду камуфлированная в котором Юля ездила в ООС."

 
У Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, завершили обыски, ее же повезли в участок.

Детали: В участок Кузьменко повезли для оформления задержания. Вслед за правоохранителями туда поехали родители и группа поддержки.

По словам адвоката, избрание меры пресечения должно состояться 13 декабря.

 

Также защитник сообщил, что его клиентка узнала об убийстве Шеремета со СМИ.

Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.

Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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