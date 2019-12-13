У Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу Шеремета, завершили обыски
У Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, завершили обыски, ее же повезли в участок.
Источник: hromadske со ссылкой на адвоката
Прямая речь: "Изъяли личные вещи некоторые, очки, одежда, флэш накопитель. Никакой взрывчатки, оружия, взрывателей, ничего такого не было. Забрали одежду камуфлированная в котором Юля ездила в ООС."
Детали: В участок Кузьменко повезли для оформления задержания. Вслед за правоохранителями туда поехали родители и группа поддержки.
По словам адвоката, избрание меры пресечения должно состояться 13 декабря.
Также защитник сообщил, что его клиентка узнала об убийстве Шеремета со СМИ.
Что этому предшествовало: В четверг следователи сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольца Владислава и Инну Грищенко.
По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, закладывала взрывчатку под авто Шеремета – Кузьменко, а помогал ей – Антоненко.
Также следствие считает основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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