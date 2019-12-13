ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

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Пятница, 13 декабря 2019, 13:26

Генеральная прокуратура предлагает увеличить штрафы для граждан и должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности

Источник: пресс-служба ГПУ

Детали: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Украины Алексея Гончарука с письмом о пересмотре штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности.

По мнению ГПУ, имеющиеся штрафы для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн - не является надлежащим рычагом воздействия.

В ГПУ отметили, что в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Судами уже удовлетворено 68 таких исков.

Что было раньше: 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. Всего жертвами трагедии стали 16 человек.

В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Полиция не нашла огнетушителей в колледже. 

Темы: штрафы пожар Кабинет министров Генпрокуратура


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