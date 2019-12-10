Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в Одессе: у полиции появилась новая версия

Вторник, 10 декабря 2019, 12:36
Пожар в Одессе: у полиции появилась новая версия

Полиция не нашла огнетушителей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в пожаре погибли 12 человек, руководителю учреждения объявили о подозрении в совершении преступления.

Источник: руководитель управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге 10 декабря

Прямая речь: "Продолжается осмотр места происшествия. Подозрение одно уже объявлено ​​руководителю колледжа вчера по служебной халатности. Безусловно, есть и другие фигуранты. Следствие продолжается". 

Детали: Бех добавил, что будет объявлено "несколько подозрений".

По словам начальника областной полиции, правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя, поскольку ряд огнетушителей был под кроватью у коменданта.

Он также добавил, что автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуре.

Оповещение осуществлялось в ручном режиме путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "ревун" возле места вахтера на 1 этаже.

Бех рассказал, что полиция фиксирует все нарушения в протоколе осмотра места происшествия. После этого будут назначены соответствующие экспертизы, а после них уже будут "следственные квалификации по тем или другим лицам".

По его словам, документов относительно пожарной безопасности изъяли уже много, поэтому полиции "есть с чем и с кем работать".

Бех также добавил, что более 600 студентов учились на платной основе, платя от 10 до 14 тысяч гривен в год. Поэтому, по его словам, средства для обеспечения безопасности детей у колледжа были. Соответственно будет проведена проверка, использовались ли эти средства должным образом.

По словам правоохранителя, сейчас до двух первых версий пожара (возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог) добавилась третья – неосторожное обращение с огнем.

В то же время версии о поджоге архива БТИ, чтобы скрыть махинации с недвижимостью, о которой пишут в СМИ, полиция не рассматривает.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.
  • По состоянию на 10 декабря трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессапожарполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
19:33
Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины – Генштаб
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
Все новости...
Реклама: