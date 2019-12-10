Полиция не нашла огнетушителей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в пожаре погибли 12 человек, руководителю учреждения объявили о подозрении в совершении преступления.

Источник: руководитель управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге 10 декабря

Прямая речь: "Продолжается осмотр места происшествия. Подозрение одно уже объявлено ​​руководителю колледжа вчера по служебной халатности. Безусловно, есть и другие фигуранты. Следствие продолжается".

Детали: Бех добавил, что будет объявлено "несколько подозрений".

По словам начальника областной полиции, правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя, поскольку ряд огнетушителей был под кроватью у коменданта.

Он также добавил, что автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуре.

Оповещение осуществлялось в ручном режиме путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "ревун" возле места вахтера на 1 этаже.

Бех рассказал, что полиция фиксирует все нарушения в протоколе осмотра места происшествия. После этого будут назначены соответствующие экспертизы, а после них уже будут "следственные квалификации по тем или другим лицам".

По его словам, документов относительно пожарной безопасности изъяли уже много, поэтому полиции "есть с чем и с кем работать".

Бех также добавил, что более 600 студентов учились на платной основе, платя от 10 до 14 тысяч гривен в год. Поэтому, по его словам, средства для обеспечения безопасности детей у колледжа были. Соответственно будет проведена проверка, использовались ли эти средства должным образом.

По словам правоохранителя, сейчас до двух первых версий пожара (возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог) добавилась третья – неосторожное обращение с огнем.

В то же время версии о поджоге архива БТИ, чтобы скрыть махинации с недвижимостью, о которой пишут в СМИ, полиция не рассматривает.

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