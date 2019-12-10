Пожар в Одессе: у полиции появилась новая версия
Полиция не нашла огнетушителей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в пожаре погибли 12 человек, руководителю учреждения объявили о подозрении в совершении преступления.
Источник: руководитель управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге 10 декабря
Прямая речь: "Продолжается осмотр места происшествия. Подозрение одно уже объявлено руководителю колледжа вчера по служебной халатности. Безусловно, есть и другие фигуранты. Следствие продолжается".
Детали: Бех добавил, что будет объявлено "несколько подозрений".
По словам начальника областной полиции, правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя, поскольку ряд огнетушителей был под кроватью у коменданта.
Он также добавил, что автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуре.
Оповещение осуществлялось в ручном режиме путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "ревун" возле места вахтера на 1 этаже.
Бех рассказал, что полиция фиксирует все нарушения в протоколе осмотра места происшествия. После этого будут назначены соответствующие экспертизы, а после них уже будут "следственные квалификации по тем или другим лицам".
По его словам, документов относительно пожарной безопасности изъяли уже много, поэтому полиции "есть с чем и с кем работать".
Бех также добавил, что более 600 студентов учились на платной основе, платя от 10 до 14 тысяч гривен в год. Поэтому, по его словам, средства для обеспечения безопасности детей у колледжа были. Соответственно будет проведена проверка, использовались ли эти средства должным образом.
По словам правоохранителя, сейчас до двух первых версий пожара (возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог) добавилась третья – неосторожное обращение с огнем.
В то же время версии о поджоге архива БТИ, чтобы скрыть махинации с недвижимостью, о которой пишут в СМИ, полиция не рассматривает.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- В полиции Одесской области сообщили, что в уголовном производстве по факту пожара в колледже готовятся сообщение о подозрении двум лицам.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.
- По состоянию на 10 декабря трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.