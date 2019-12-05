СМИ: В одесском колледже не было сигналов о пожаре – студенты эвакуировались сами

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Четверг, 5 декабря 2019, 08:43

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Источник: "Думская" со ссылкой на студентов колледжа

Прямая речь студентки Александры: "Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?". Они говорят, что не было никакой тревоги".  

Прямая речь студентки, пожелавшей остаться неназванной: "В плане пожарной безопасности там был страх и ужас. Вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность. Как такое допустили после всех предыдущих пожаров, непонятно".

Детали: Учащиеся и сотрудники колледжа говорят, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно.

Министерство внутренних дел сообщило, что на 6:45 четверга, 5 декабря, открытого огня не наблюдается, обвалились несгоревшие строительные конструкций.

По данным МВД, в результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). ГСЧС сообщает о 27 пострадавших.

Темы: пожар Одесса образование


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