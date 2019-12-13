Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета

Досудебное расследование установило, что АТОшник Андрей Антоненко организовал убийство журналиста Павла Шеремета.

Источник: текст подозрения Юлии Кузьменко, выложенный в Facebook адвокатом Владом Добошем

Дословно: "Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство.

Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал ... лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".

Предыстория:

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко.

По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко помогал ей.

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Блог УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета