Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета

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Пятница, 13 декабря 2019, 13:40

Досудебное расследование установило, что АТОшник Андрей Антоненко организовал убийство журналиста Павла Шеремета.

Источник: текст подозрения Юлии Кузьменко, выложенный в Facebook адвокатом Владом Добошем

Дословно: "Антоненко Андрей, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, совершая свои действия, чтобы привлечь внимание общественности к определенным политическим убеждениям ... решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство.

Воплощая в действие свой преступный замысел, подыскал ... лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".

Предыстория:

  • 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных - бывший АТОшник Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в "Охматдете" Юлия Кузьменко.
  • По версии правоохранителей, на основе проведенных экспертиз, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко помогал ей.

Узнать больше: Что известно о подозреваемых в причастности к убийству Шеремета

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета


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