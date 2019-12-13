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Порошенко, Дубинский и Кива оказались в санкционном списке Рады

Пятница, 13 декабря 2019, 13:50
Порошенко, Дубинский и Кива оказались в санкционном списке Рады

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова отменить ноябрьские выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату.

Источник: решение комитета от 12 декабря

Детали: Отмечается, что комитет рассмотрел представленные Аппаратом Верховной Рады сведения по учету рабочего времени народных депутатов за ноябрь.

Согласно ранее принятому Радой закону, выплат лишаются нардепы, которые в течение месяца без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 30 процентах голосования на пленарных заседаниях и не принимавшие непосредственное участие в более чем 50 процентах заседаний комитетов Рады.

В списке "нарушителей" оказался 81 народный депутат из разных фракций и групп. Среди них - одиозные "слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, зампредседателя фракции политической "Батькивщина" Сергей Соболев и пятый президент Украины народный депутат "Евросолидарности" Петр Порошенко. Ознакомиться с полным перечнем можно здесь.

Что было ранее: В октябре парламент принял, а президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении народных депутатов права на финансовое обеспечение, если они без уважительной причины не будут голосовать или пропускать заседания комитетов.

Справка: Средства, которые возмещаются народному депутату Украины на осуществление депутатских полномочий, соответствуют размеру заработной платы народного депутата, но не входят в структуру заработной платы.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
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