Съемочную группу российского "НТВ" не пустили в Украину

Корреспонденту российского канала "НТВ" Сергею Савину вместе со съемочной группой телеканала отказали в пятницу во въезде в Украину.

Источник: Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова Савина, комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко "Украинской правде".

Прямая речь Савина: "Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в полдесятого по московскому времени. Далее штатная процедура прохождения контроля, сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать".

"Отдали документы, все происходило вежливо-дипломатично. Затем пригласили к ответственному лицу. Вот такое было вручено решение: отказ в разрешении пересечения государственной границы на въезд на Украину. Причина официальная - не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь".

Комментарий Демченко: "Савину отказали. В ходе контроля, в частности, также было установлено, что он незаконно посещал временно оккупированную территорию в Донецкой области".

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