Съемочную группу российского "НТВ" не пустили в Украину
Корреспонденту российского канала "НТВ" Сергею Савину вместе со съемочной группой телеканала отказали в пятницу во въезде в Украину.
Источник: Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова Савина, комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко "Украинской правде".
Прямая речь Савина: "Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в полдесятого по московскому времени. Далее штатная процедура прохождения контроля, сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать".
"Отдали документы, все происходило вежливо-дипломатично. Затем пригласили к ответственному лицу. Вот такое было вручено решение: отказ в разрешении пересечения государственной границы на въезд на Украину. Причина официальная - не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь".
Комментарий Демченко: "Савину отказали. В ходе контроля, в частности, также было установлено, что он незаконно посещал временно оккупированную территорию в Донецкой области".
Предистория:
- Съемочная группа российского пропагандисткого канала Минобороны РФ "Звезда" прилетела в Киев и пощеголяла репортажем с Майдана Независимости.
- На пресс-конференции в Париже после переговоров в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на вопрос российских журналистов, сказал в частности следующее:
- "Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете".
- 12 декабря российский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Позже Зеленский лично это опроверг.