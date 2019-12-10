Зеленский в Париже очертил "красные линии": Донбасс и Крым - это Украина

Президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина никогда не поступится своими территориями.

Источник: брифинг лидеров "нормандской четверки" в Париже

Детали: Зеленский отметил позитивность разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3 года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные линии", которые не пересечет как президент Украины.

Прямая речь: "Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.

Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип существования государства.

Второе - невозможность для кого бы то ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.

Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки территориями в пределах международно определенных границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.

Сегодня от всего украинского народа я отметил, что украинцы должны заслуженное право не верить словам и обещаниям. Мы имеем четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением".