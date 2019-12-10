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Зеленский в Париже очертил "красные линии": Донбасс и Крым - это Украина

Вторник, 10 декабря 2019, 00:45
Зеленский в Париже очертил красные линии: Донбасс и Крым - это Украина

Президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина никогда не поступится своими территориями.

Источник: брифинг лидеров "нормандской четверки" в Париже

Детали: Зеленский отметил позитивность разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3 года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные линии", которые не пересечет как президент Украины.

Прямая речь: "Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.

Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип существования государства.

Второе - невозможность для кого бы то ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.

Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки территориями в пределах международно определенных границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.

Сегодня от всего украинского народа я отметил, что украинцы должны заслуженное право не верить словам и обещаниям. Мы имеем четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением".

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Предыстория:

  • "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
  • Зеленский планировал говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
  • Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматЗеленский
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