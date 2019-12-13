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В Минске согласуют дату прекращения огня, новые участки разведения и списки на обмен

Пятница, 13 декабря 2019, 23:31
В Минске согласуют дату прекращения огня, новые участки разведения и списки на обмен

18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Надеюсь, что в среду будет объявлено конкретную дату прекращения огня... К концу года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - заявил Пристайко.

Детали: Пристайко отметил, что в среду должно состояться заседание рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит о прекращении огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа окончательно сверять списки (на обмен - УП)".

17 декабря, по словам министра, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии таким образом, чтобы получить точную информацию по разведению сил на Донбассе.

Напомним:

  • Владимир Зеленский ринише сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведения еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

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Темы: Минские соглашенияОБСЕДонбасс
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