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Дубилет: Министры просят зарплату больше, сложно содержать семьи

Суббота, 14 декабря 2019, 17:11
Дубилет: Министры просят зарплату больше, сложно содержать семьи

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Источник: Дубилет в интервью телеканалу "Наш", сообщает Укринформ

Прямая речь: "Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи.

К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии".

Детали: По его словам, ситуация сложная, ведь, с одной стороны, есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Что было ранее: 11 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

"Последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 - надолго меня не хватит", - сказал он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал данные о начислении ему заработной платы от министерства 93122 грн за три месяца.

Президент Владимир Зеленский в течение всего времени своего правления получает заработную плату в размере 28 000 гривен в месяц до вычета налогов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: деньгиКабинет министровДубилет
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