Российский канал показал "интервью" Зеленского

Телеканал "Россия 1" показал комментарий президента Украины Владимира Зеленского, которое корреспонденты канала записали в кулуарах "нормандской встречи" в Париже и анонсировали ранее как "интервью".

Источник: "Россия 24" в Youtube

Прямая речь Зеленского: "Минск Минском, но время уходит, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное – что мы начали все общаться. Это самое главное".

"Я считаю, что это правильное начало – факт встречи такого формата. У нас есть возможность добиться результата – это конец войны в Украине".

Детали: Журналисты телеканала в сюжете подчеркивают, что "за последние 6 лет это было первое нормальное полноценное общение президента Украины с российскими журналистами".

Они также отметили, что, когда российские журналисты задали вопрос президенту Украины, "охранник на секунду пытался помешать, но сам Зеленский дал полноценный развернутый ответ".

Что предшествовало: 12 декабря российский пропагандистский телеканал "Россия 1" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал "первое полноценное интервью российским журналистам". Канал пообещал показать интервью в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что не организовывала никакого подобного интервью.

Позже сам Зеленский в эфире канала "1+1" опроверг информацию об интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Россия 1". "Журналистка была девушка, она спросила меня что-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Такое интервью", - сказал он.