Российский канал показал украинского танкиста Пантюшенко и еще двух пленных в ОРДЛО

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Понедельник, 16 декабря 2019, 12:46

В программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором был показан пленный танкист ВСУ Богдан Пантюшенко, и еще двое неназванных мужчин, которых представили как военнопленных.

Источник: Новости Донбасса

Детали: Имена пленных, которые находятся в донецкой колонии, кроме Пантюшенко, не назывались. В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево.

 

В сюжете был показан командир танка, котрый подбили под Донецком Богдан Пантюшенко. Он находится в плену с января 2015 года. Так называемый "суд" боевиков приговорил Пантюшенко к 18 годам заключения.

 

Имя третьего мужчины не названо, его историю в сюжете не рассказали.

 

Напомним:

  • Владимир Зеленский ринише сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех"до 31 декабря и разведения еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Знать больше: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Темы: пленные Донбасс


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