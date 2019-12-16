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Российский канал показал трех украинских военнопленных в ОРДЛО

Понедельник, 16 декабря 2019, 11:46
Российский канал показал трех украинских военнопленных в ОРДЛО

В программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" вышел сюжет, в котором был показан пленный танкист ВСУ Богдан Пантюшенко, и еще двое неназванных мужчин, которых представили как военнопленных.

Источник: Новости Донбасса, Громадское

Детали: Имена пленных, которые находятся в донецкой колонии, кроме Пантюшенко, не назывались. В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево.

 

В сюжете был показан командир танка, котрый подбили под Донецком Богдан Пантюшенко. Он находится в плену с января 2015 года. Так называемый "суд" боевиков приговорил Пантюшенко к 18 годам заключения.

 

Имя третьего мужчины не названо, его историю в сюжете не рассказали.

 

UPD: Имена двух других пленных Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен 16 февраля 2015, когда выполняли боевую задачу в районе Дебальцево. Военные сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцево, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, несколько - получили ранения, других взяли в плен.

Напомним:

  • Владимир Зеленский ринише сообщил, что в рамках Нормандского саммита стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря и разведения еще в трех пунктах на линии соприкосновения.

Знать больше: Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеДонбасс
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