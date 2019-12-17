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США следят за попытками КНДР разработать новые виды вооружений – Трамп

Вторник, 17 декабря 2019, 05:48
США следят за попытками КНДР разработать новые виды вооружений – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты наблюдают за попытками Северной Кореи разработать новые виды вооружений и выразил готовность действовать в ответ, если такое оружие появится.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Я буду разочарован, если что-то разрабатывается, и, если это так, мы дадим разберемся с этим."

Детали: Трамп добавил, что наблюдение ведется на нескольких местах на территории КНДР.

Такие слова главы Белого дома вызванные заявлениями Пхеньяна о готовности возобновить ядерную и ракетную программы в случае, если Вашингтон не смягчит позицию в переговорах по денуклеаризации.

Предыстория:

  • 14 декабря в КНДР заявили о проведении очередного "важного испытания" на стартовой площадке спутника "Сохэ". Согласно сообщению,  испытание было проведено с 22:41 до 22:48 13 декабря без уточнения деталей. 
  • Пхеньян также заявил, что "достижения в области оборонных научных исследований ... будут использованы для дальнейшего укрепления надежных стратегических сил КНДР для сдерживания ядерной войны". 
  • 8 декабря стало известно, что Северная Корея провела "очень важный тест" на месте запуска спутника "Сохэ" - полигоне для ракетных испытаний, который Пхеньян обещал закрыть.
  • Сообщение появилось на фоне длительных переговоров с США о денуклеаризации.  

Украинская правда
Темы: СШАСеверная Кореяядерное оружие
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