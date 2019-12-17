США следят за попытками КНДР разработать новые виды вооружений – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты наблюдают за попытками Северной Кореи разработать новые виды вооружений и выразил готовность действовать в ответ, если такое оружие появится.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Я буду разочарован, если что-то разрабатывается, и, если это так, мы дадим разберемся с этим."

Детали: Трамп добавил, что наблюдение ведется на нескольких местах на территории КНДР.

Такие слова главы Белого дома вызванные заявлениями Пхеньяна о готовности возобновить ядерную и ракетную программы в случае, если Вашингтон не смягчит позицию в переговорах по денуклеаризации.

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