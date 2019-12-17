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В метро объяснили проблемы с оплатой проезда

Вторник, 17 декабря 2019, 13:31
В метро объяснили проблемы с оплатой проезда

Проблемы в работе оплаты проезда накануне возникли из-за сбоя в результате перегрузки, столичный метрополитен уверяет, что работает над устранением проблем.

Источник: метро Киева

Дословно: "По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть.

Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее свозить вас в нужные вам места!".

Детали: Отмечается, что в настоящее время специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе, чтобы "подобная #зрада больше не повторилась".

Дополнительно: Также метрополитеновцы опубликовали памятку, как действовать когда некорректно срабатывают средства оплаты:

1. некорректно сработала карточка е-билета (KyivSmartCard и Карточка киевлянина) - позвонить на горячую линию оператора КП "ГИВЦ" 044-366 55 55 или зайти на сайт оператора и воспользоваться телеграмм-ботом оператора, или обратиться на фб-страницу KyivSmardCard и оставить сообщения.

2. некорректно сработала или сломалась карточка метро - обратиться в сервисный центр. Они работают на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Дарница", "Политехнический институт", "Почайна" и "Крещатик" с 8 до 19 без выходных. Техперерыв 12-12.30

3. некорректно сработала бесконтактная банковская карта - оставить информацию ЗДЕСЬ, указав первые и последние 4 цифры номера карты, владельца, станцию ​​и время, когда произошел случай. Отмечается, что специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" по своим направлениям прорабатывают каждое обращение.

Что было ранее: 16 декабря в системе оплаты проезда киевского метрополитена произошел очередной сбой. На нескольких станциях образовались большие очереди. Были зафиксированы случаи, когда раздраженные пассажиры штурмовали турникеты.

Почему это важно: Ранее планировалось, что с 1 ноября 2019 года полноценно заработает система единого электронного билета в общественном транспорте Киева. Метрополитен начал выводить из обращения жетоны, ограничив их продажу до одного в одни руки. В то же время в октябре из-за сбоев решением столичной власти полноценный запуск единого электронного билета перенесли на 31 марта 2020 года. Из-за этого жетоны в столичном метро тоже оставили в продаже. В то же время метрополитен не стал возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают.

Украинская правда

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Темы: метро
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