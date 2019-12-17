Силовики очистили улицу Грушевского от митингующих

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Вторник, 17 декабря 2019, 15:07
Фото c Facebook Roman Igorevich Petushkov

Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии осуществили зачистку улицы Грушевского в центре Киева, на которой протестующие против открытия рынка земли в Украине пытались поставить военную палатку.

Источник: "Интерфакс-Украина", журналисты Yan Dobronosov и Татьяна Николаенко в Facebook

Дословно: "Силами отрядов полиции специального назначения осуществлена зачистка улицы Грушевского на отрезке от пересечения с улицей Липской до перекрестка с улицей Садовой в правительственном квартале Киева.

В результате операции место проведения акции протеста ограничилось площадью Конституции перед зданием Верховной Рады".

 
Фото с Facebook Татьяни Николаенко

Детали: Отмечается, что полицейские задерживали отдельных протестующих и применяли к ним физическую силу и спецсредства.

Вместе с тем участники акции протеста начали разбивать тротуарную плитку и бросать ее в полицию.

 
Фото с Facebook Татьяни Николаенко

Сейчас ситуация возле Рады под контролем полиции. Здание парламента охраняют несколько сотен бойцов подразделений спецназначения и Нацгвардии.

Входы и выходы из Верховной Рады пока перекрыты.

Предыстория: 

Темы: полиция Верховная Рада драка


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