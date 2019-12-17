Силовики очистили улицу Грушевского от митингующих
Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии осуществили зачистку улицы Грушевского в центре Киева, на которой протестующие против открытия рынка земли в Украине пытались поставить военную палатку.
Источник: "Интерфакс-Украина", журналисты Yan Dobronosov и Татьяна Николаенко в Facebook
Дословно: "Силами отрядов полиции специального назначения осуществлена зачистка улицы Грушевского на отрезке от пересечения с улицей Липской до перекрестка с улицей Садовой в правительственном квартале Киева.
В результате операции место проведения акции протеста ограничилось площадью Конституции перед зданием Верховной Рады".
Детали: Отмечается, что полицейские задерживали отдельных протестующих и применяли к ним физическую силу и спецсредства.
Вместе с тем участники акции протеста начали разбивать тротуарную плитку и бросать ее в полицию.
Сейчас ситуация возле Рады под контролем полиции. Здание парламента охраняют несколько сотен бойцов подразделений спецназначения и Нацгвардии.
Входы и выходы из Верховной Рады пока перекрыты.
Предыстория:
- 17 декабря под Верховной Радой проходят одновременно четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек.
- Под Верховной Радой произошли столкновения во время митинга против принятия закона о рынке земли, пострадали двое журналистов и двое правоохранителей.