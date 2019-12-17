Российская газета на первой полосе опубликовала Зеленского и Hublot

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Вторник, 17 декабря 2019, 16:40

Российская газета "Ведомости" 17 декабря вышла из фото президента Украины Владимира Зеленского и рекламой часов Hublot на первой полосе.

Источник: Meduza

Детали: На первой полосе газеты находится статья "Зеленский пошел на поправки" о децентрализации власти в Украине, статья проиллюстрирована большим фото президента Зеленского, а под ней реклама часов Hublot.

Что предшествовало: В декабре российский телеканал "ТНТ" начал транслировать сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. 

Однако из первой серии украинского сериала "Слуга народа" вырезали шутку в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.

 

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").

На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?

Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.

После этого "ТНТ" отменил показ следующих серий и заявил, что не собирается возвращать его телеэфир.

Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. 

Темы: Зеленский Росcия СМИ Слуга народа Путин


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