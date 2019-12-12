Российский канал не будет возвращать "Слугу народа" в эфир

Российский телеканал ТНТ не собирается возвращать в телеэфир сериал "Слуга народа", в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: заявление главы холдинга Дмитрия Чернышенко, пишет российское издание ТАСС

Прямая речь Чернышенко: "Зачем в эфир? Он с изначально покупался для платной платформы".

Детали: При этом он выразил уверенность, что аудитория канала не обидится, так как это был "маркетинговый ход".

11 декабря канал показал три первые серии "Слуги народа", после чего заявил, что переводит показ на свою платную онлайн-платформу Premier.

Представители ТНТ не сообщали ранее, что три серии объявленной телепремьеры были продемонстрированы в рамках промоакции.

Что предшествовало: Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.

Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка про Путина.

После этого "ТНТ" отменил показ следующих серий. Вместо "Слуги народа" в программе телеканала 12 и 13 декабря – сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

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