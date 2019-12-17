Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Крымского и Новолуганского

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Вторник, 17 декабря 2019, 19:32

Российские оккупанты 17 декабря дважды обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе, без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: ООС

Детали: Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Новолуганского.

По украинским позициям неподалеку Крымского оккупанты открывали огонь из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

16 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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