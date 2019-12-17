Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Крымского и Новолуганского
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Вторник, 17 декабря 2019, 19:32
Российские оккупанты 17 декабря дважды обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе, без потерь среди украинских военнослужащих.
Источник: ООС
Детали: Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Новолуганского.
По украинским позициям неподалеку Крымского оккупанты открывали огонь из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
16 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение.
Украинская правда
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