Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Крымского и Новолуганского

Российские оккупанты 17 декабря дважды обстреляли подразделения Объединенных сил на Донбассе, без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: ООС

Детали: Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по окрестностям Новолуганского.

По украинским позициям неподалеку Крымского оккупанты открывали огонь из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

16 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранение.