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В Кропивницком СИЗО из-за бунта ввели особый режим

Среда, 18 декабря 2019, 12:27
В Кропивницком СИЗО из-за бунта ввели особый режим

В Кропивницком следственном изоляторе ввели особый режим из-за бунта.

Источник: Государственная уголовно-исполнительная служба, прокуратура Кировоградской области

Дословно: "В связи с чрезвычайными событиями, которые имели место 16 декабря 2019 года в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор"... принято решение о введении особого режима в данном учреждении".

"Особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий".

Детали: Прокуратура Кировоградской области сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника изолятора, которое было совершено 16 декабря.

Прокуратура дословно: "По версии следствия... один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по этому инциденту, подстрекая других заключенных под стражу на злостное неповиновение и массовые беспорядки.

В результате этого были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбитые окна и поврежденные камеры видеонаблюдения".

"Сейчас ситуация в СИЗО полностью контролируется".

Украинская правда

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Темы: КропивницкийСИЗО
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