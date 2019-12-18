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Футбольные фанаты разгромили вагон поезда "Нежин - Киев"

Среда, 18 декабря 2019, 13:34

Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев, убытки составляют около 40 тысяч гривен.

Источник: "Укрзализныця"

Дословно: "Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляет около 40 тыс. грн".

 

Детали: Инцидент имел место 15 декабря. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры.

Отмечается, что за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев имели непосредственное влияние на безопасность движения поездов. Остальные - раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

Напомним: Ранее спикер Национальной полиции Ярослав Тракало объяснял "Украинской правде", что полиция неоднократно предлагала "Укрзализныци" заключить договор на осуществление сопровождения и охраны с полицией охраны на договорных условиях.

Это предложение УЗ не приняла и в ответ отметила, что имеет собственную военизированную охрану, а в услугах по алгоритму заключения соответствующих договоров с полицией охраны не нуждается.

Транспортная милиция, которая финансировалась частично из госбюджета, а часть - из сметы "Укрзализныци", была ликвидирована в 2014 году.

Предыстория:

  • 15 декабря в Чернигове в матче 18 тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" со счетом 1: 0 победило местную "Десну".
  • Перед началом поединка фанаты киевлян устроили дымовую завесу на поле и начало игры было немного отложено. Кроме того, в секторе столичных фанов появился баннер с надписью: "Суркисы, от##итесь от Динамо". Очевидно, так ультрас столичного клуба выразили протест последним результатам команды.

Украинская правда

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Темы: футболкриминал
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