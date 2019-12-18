Скандальная экс-глава Аудитслужбы засветилась с "мужем", которого прятала от НАПК
По данным следствия, бывшая председатель Государственной аудитслужбы Лидия Гаврилова, которую судят по обвинению в сокрытии миллионного состояния, имеет слишком тесные отношения с бывшим мужем.
Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram
Детали: На заседании Высшего антикоррупционного суда, который исследует доказательства в уголовном производстве по Гавриловой по обвинению в декларировании недостоверной информации, прокурор рассказал, что бывшая руководительница Госаудитслужбы ездила уже с экс-мужем в Египет на отдых. Также в ее квартире висят совместные фотографии.
Дословно ЦПК: "Развлекаться с бывшими конечно никто не запрещает, но почему же тогда имущество человека, с которым Гаврилова разделяет общий быт, не задекларировано? Риторический вопрос... Что ж, ждем новых подробностей по делу Гавриловой и подобных антидекларантов".
Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Но она продолжает подозреваться в умышленном недостоверном декларирование 4,6 млн грн в 2016 году.
Предыстория:
- 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащениив размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.
- Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.Но ей избрали личное обязательство на 60 суток.
- По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
- В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
- Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).
- Гаврилова указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве - 1, 06 млн грн. вместо фактических почти 2, 74 млн грн.
- Также не были отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.