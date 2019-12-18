Скандальная экс-глава Аудитслужбы засветилась с "мужем", которого прятала от НАПК

По данным следствия, бывшая председатель Государственной аудитслужбы Лидия Гаврилова, которую судят по обвинению в сокрытии миллионного состояния, имеет слишком тесные отношения с бывшим мужем.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: На заседании Высшего антикоррупционного суда, который исследует доказательства в уголовном производстве по Гавриловой по обвинению в декларировании недостоверной информации, прокурор рассказал, что бывшая руководительница Госаудитслужбы ездила уже с экс-мужем в Египет на отдых. Также в ее квартире висят совместные фотографии.

Дословно ЦПК: "Развлекаться с бывшими конечно никто не запрещает, но почему же тогда имущество человека, с которым Гаврилова разделяет общий быт, не задекларировано? Риторический вопрос... Что ж, ждем новых подробностей по делу Гавриловой и подобных антидекларантов".

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Но она продолжает подозреваться в умышленном недостоверном декларирование 4,6 млн грн в 2016 году.

Предыстория: