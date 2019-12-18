Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальная экс-глава Аудитслужбы засветилась с "мужем", которого прятала от НАПК

Среда, 18 декабря 2019, 14:44
Скандальная экс-глава Аудитслужбы засветилась с мужем, которого прятала от НАПК
Громадське

По данным следствия, бывшая председатель Государственной аудитслужбы Лидия Гаврилова, которую судят по обвинению в сокрытии миллионного состояния, имеет слишком тесные отношения с бывшим мужем.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: На заседании Высшего антикоррупционного суда, который исследует доказательства в уголовном производстве по Гавриловой по обвинению в декларировании недостоверной информации, прокурор рассказал, что бывшая руководительница Госаудитслужбы ездила уже с экс-мужем в Египет на отдых. Также в ее квартире висят совместные фотографии.

Дословно ЦПК: "Развлекаться с бывшими конечно никто не запрещает, но почему же тогда имущество человека, с которым Гаврилова разделяет общий быт, не задекларировано? Риторический вопрос... Что ж, ждем новых подробностей по делу Гавриловой и подобных антидекларантов".

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Но она продолжает подозреваться в умышленном недостоверном декларирование 4,6 млн грн в 2016 году.

Почему это важно: Как один из способов сокрытия ценного имущества чиновники нередко используют фиктивный развод.

Предыстория:

  • 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащениив размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.
  • Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.Но ей избрали личное обязательство на 60 суток.
  • По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
  • В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
  • Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).
  • Гаврилова указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве - 1, 06 млн грн. вместо фактических почти 2, 74 млн грн.
  • Также не были отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Антикоррупционный суд
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
Последние новости
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
Все новости...
Реклама: