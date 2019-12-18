Скандальная экс-глава Аудитслужбы засветилась с "мужем", которого прятала от НАПК

914 просмотров
Среда, 18 декабря 2019, 15:44

По данным следствия, бывшая председатель Государственной аудитслужбы Лидия Гаврилова, которую судят по обвинению в сокрытии миллионного состояния, имеет слишком тесные отношения с бывшим мужем.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: На заседании Высшего антикоррупционного суда, который исследует доказательства в уголовном производстве по Гавриловой по обвинению в декларировании недостоверной информации, прокурор рассказал, что бывшая руководительница Госаудитслужбы ездила уже с экс-мужем в Египет на отдых. Также в ее квартире висят совместные фотографии.

Дословно ЦПК: "Развлекаться с бывшими конечно никто не запрещает, но почему же тогда имущество человека, с которым Гаврилова разделяет общий быт, не задекларировано? Риторический вопрос... Что ж, ждем новых подробностей по делу Гавриловой и подобных антидекларантов".

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Но она продолжает подозреваться в умышленном недостоверном декларирование 4,6 млн грн в 2016 году.

Предыстория:

  • 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащениив размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.
  • Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.Но ей избрали личное обязательство на 60 суток.
  • По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.
  • В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме 112,8 тыс. долларов США и 8,5 тыс евро, которые нашли и изъяли детективы НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
  • Кроме того, по мнению детективов Бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодный е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн.) и 2016 года (более 4,67 млн грн.).
  • Гаврилова указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве - 1, 06 млн грн. вместо фактических почти 2, 74 млн грн.
  • Также не были отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически не прекращены и, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Депутат, король контрабанды и строительный барон: за кого взялся и чего достиг Антикорсуд за 100 дней работы 17 декабря 2019, 14:00
Фигуранту дела Садового также отменили залог 11 декабря 2019, 10:44
У "экс-жены" одесского мэра нашли его $300 тысяч и пистолет – ГПК 9 декабря 2019, 13:44
Все новости
Главные новости
От пули боевиков на Донбассе погиб гражданский – штаб ООС
В деле "Пумы" и "Бучи" задержали предполагаемого заказчика убийства
Рада сняла "фактическую" неприкосновенность по закону "cлуг народа"
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Все новости
Истории успеха

Как украинец стал авторитетным исследователем майя в мире

Фото

10 лучших фотографий памятников культуры Украины 2019

еда

7 рецептов из овсянки, которые можно приготовить с вечера на утро

Поиск по сайту
Архив
Весь архів