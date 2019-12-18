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Оккупанты совершили 4 обстрела, на участках разведения ситуация стабильна – штаб

Среда, 18 декабря 2019, 17:35

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 4 раза: обстрел велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В результате вражеских обстрелов 18 декабря один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель, который скончался по дороге в больницу.

Штаб также информирует, что ситуация на участок разведения сил и средств остается стабильной.

Дословно: "На участке разведения №1. Режим" тишина "соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина"".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбасс
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