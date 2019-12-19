Пристайко рассчитывает, что Красный Крест на этой неделе получит доступ в ОРДЛО

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Четверг, 19 декабря 2019, 01:24

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что в ближайшее время миссия Красного Креста получит доступ на оккупированную территорию Донбасса.

Источник: МИД в Twitter

Детали: По его словам, это будет означать прогресс в Минском процессе, которого пока нет.

Дословно: "Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается."

Что предшествовало: Одним из пунктов договоренностей во время встречи "нормандской четверки" в Париже был допуск Красного Креста на территорию оккупированного Донбасса.

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Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс Пристайко


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