Пристайко рассчитывает, что Красный Крест на этой неделе получит доступ в ОРДЛО
Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что в ближайшее время миссия Красного Креста получит доступ на оккупированную территорию Донбасса.
Источник: МИД в Twitter
Детали: По его словам, это будет означать прогресс в Минском процессе, которого пока нет.
Дословно: "Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, которого по другим направлениям до сих пор не наблюдается."
"Розраховуємо, що вже цього тижня #ЧервонийХрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, якого за іншими напрямками дотепер не спостерігається",— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 18, 2019
-@VPrystaiko pic.twitter.com/5gQtn3BVIN
Что предшествовало: Одним из пунктов договоренностей во время встречи "нормандской четверки" в Париже был допуск Красного Креста на территорию оккупированного Донбасса.
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Напомним:
- На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря не договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех".