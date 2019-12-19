Работу Верховной Рады и Кабинета министров позитивно оценивают 29% граждан Украины.

Источник: опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенное 13-17 декабря 2019 года

Детали: Деятельностью главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 36%, недовольны – столько же. Четверть не смогли оценить его работу.

А работой парламента довольны меньше: 29% позитивно оценили его работу, 51% – негативно, 21% - затруднились оценить.

Деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина.

35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% – недовольны, 30% – не смогли оценить).

29% довольны работой Кабмина, 45% - не удовлетворены, четверть не ответили на этот вопрос.

За последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос.

Около четверти респондентов считают, что в действиях Кабинета министров и Верховной Рады было больше неудач. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну и только около 10% считают, что было больше успехов.

Более критические оценки относительно работы этих институтов наблюдались среди избирателей всех парламентских партий за исключением партии "Слуга народа". В то же время, даже среди сторонников этой политической силы преобладали нейтральные оценки.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет. Выборка 2500 респондентов – репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,0%.