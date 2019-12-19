Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-беркутовца Маринченко выпустили из СИЗО

Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Источник: адвокат Александр Горошинский в комментарии hromadske

Детали: Маринченко подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Этому предшествовало: 16 июля 2019 года другого подозреваемого Сергея Тамтуру отпустили под домашний арест, а в октябре изменили меру пресечения на ночной домашний арест с 22:00 до 6:00.

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