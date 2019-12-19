Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-беркутовца Маринченко выпустили из СИЗО
1051 просмотр
Четверг, 19 декабря 2019, 18:13
Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Источник: адвокат Александр Горошинский в комментарии hromadske
Детали: Маринченко подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Этому предшествовало: 16 июля 2019 года другого подозреваемого Сергея Тамтуру отпустили под домашний арест, а в октябре изменили меру пресечения на ночной домашний арест с 22:00 до 6:00.
Узнать больше: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни
Предыстория:
- В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
- В марте-апреле задержаны экс-беркутовцы Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, в июле - экс-беркутовец Олег Янишевский.
- Суд их всех арестовал.
- В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
- Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле активистов Евромайдана на Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
- 26 апреля 2019 года бывший командир спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал показания по делу массовых расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года.
powered by lun.ua