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Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-беркутовца Маринченко выпустили из СИЗО

Четверг, 19 декабря 2019, 17:13
Расстрелы на Майдане: подозреваемого экс-беркутовца Маринченко выпустили из СИЗО

Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Источник: адвокат Александр Горошинский в комментарии hromadske

Детали: Маринченко подозревают в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Этому предшествовало: 16 июля 2019 года другого подозреваемого Сергея Тамтуру отпустили под домашний арест, а в октябре изменили меру пресечения на ночной домашний арест с 22:00 до 6:00.

Узнать больше: Дело №1. Власть не способствует следствию по делу расстрела Небесной сотни

Предыстория:

  • В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
  • В марте-апреле задержаны экс-беркутовцы Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, в июле - экс-беркутовец Олег Янишевский.
  • Суд их всех арестовал.
  • В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
  • Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.
  • 26 апреля 2019 года бывший командир спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал показания по делу массовых расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года.

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Темы: МайданБеркут
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