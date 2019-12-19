Российские наемники на Донбассе обстреляли окрестности Троицкого

19 декабря вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерний брифинг ООС

Детали: Российские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Троицкого.

Штаб зафиксировал обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военных Объединенных сил нет.

18 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами получил ранение один военнослужащий.