Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские наемники на Донбассе обстреляли окрестности Троицкого

Четверг, 19 декабря 2019, 17:45
Российские наемники на Донбассе обстреляли окрестности Троицкого

19 декабря вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерний брифинг ООС

Детали: Российские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Троицкого.

Штаб зафиксировал обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военных Объединенных сил нет.

18 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами получил ранение один военнослужащий.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
Все новости...
Реклама: