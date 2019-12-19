Российские наемники на Донбассе обстреляли окрестности Троицкого

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Четверг, 19 декабря 2019, 18:45

19 декабря вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерний брифинг ООС

Детали: Российские оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Троицкого.

Штаб зафиксировал обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военных Объединенных сил нет.

18 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами получил ранение один военнослужащий.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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