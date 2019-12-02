В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возвращении Крыма

13770 просмотров
Понедельник, 2 декабря 2019, 15:35

В Кремле не собираются обсуждать тему возвращения Крыма в каком-либо формате, но президент России Владимир Путин готов дать президенту Украины Владимиру Зеленскому ответы на вопросы о полуострове.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях".

Детали: Комментируя намерение украинского президента Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в "нормандском формате" в Париже, Песков заявил, что "нету разницы, в каком формате ставить вопрос".

При этом он отметил, что Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если ему Зеленский задаст вопрос о Крыме.

Предыстория:

  • В сентябре Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма. Он также предположил, что в вопросе принадлежности полуострова Киеву могут помочь США.
  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря в Париже.
  • Зеленский на ней планирует среди прочего говорить о прекращении огня на Донбассе.
  • 27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится.

Темы: Путин Росcия Крым Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский допускает разговор о контракте на транзит газа в Париже 2 декабря 2019, 11:43
Евгений Чичваркин – Зеленскому: Главное – не поворачиваться к Путину спиной. И зашить карманы 2 декабря 2019, 06:00
Песков и Лавров еще не знают, какой будет встреча Путина и Зеленского 1 декабря 2019, 15:43
Все новости
Главные новости
Полиция задержала подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета
Зеленский – миру: Я не начну войну на Донбассе, выборы – после вывода боевиков
Трамп пропустит первое заседание суда по импичменту
В Украине отреагировали на угрозы РФ о "выходе из состава ряда областей"
Все новости
мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

опрос

Украинцам стали меньше нравиться комедии

советы

Сон, спорт и даже видеоигры: 7 способов ускорить свою реакцию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів