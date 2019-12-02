В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возвращении Крыма
В Кремле не собираются обсуждать тему возвращения Крыма в каком-либо формате, но президент России Владимир Путин готов дать президенту Украины Владимиру Зеленскому ответы на вопросы о полуострове.
Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях".
Детали: Комментируя намерение украинского президента Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в "нормандском формате" в Париже, Песков заявил, что "нету разницы, в каком формате ставить вопрос".
При этом он отметил, что Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если ему Зеленский задаст вопрос о Крыме.
Предыстория:
- В сентябре Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма. Он также предположил, что в вопросе принадлежности полуострова Киеву могут помочь США.
- Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря в Париже.
- Зеленский на ней планирует среди прочего говорить о прекращении огня на Донбассе.
- 27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится.
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