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В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возвращении Крыма

Понедельник, 2 декабря 2019, 14:35
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возвращении Крыма

В Кремле не собираются обсуждать тему возвращения Крыма в каком-либо формате, но президент России Владимир Путин готов дать президенту Украины Владимиру Зеленскому ответы на вопросы о полуострове.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях".

Детали: Комментируя намерение украинского президента Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в "нормандском формате" в Париже, Песков заявил, что "нету разницы, в каком формате ставить вопрос".

При этом он отметил, что Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если ему Зеленский задаст вопрос о Крыме.

Предыстория:

  • В сентябре Зеленский заявил, что его команда готовит несколько сценариев возвращения аннексированного Россией Крыма. Он также предположил, что в вопросе принадлежности полуострова Киеву могут помочь США.
  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря в Париже.
  • Зеленский на ней планирует среди прочего говорить о прекращении огня на Донбассе.
  • 27 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится.

Темы: ПутинРосcияКрымЗеленский
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